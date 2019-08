’Oerinstinct bij bescherming kwetsbare kinderen’

In Assen overleed een man na een gerucht over een zedendelict. Ⓒ Persbureau Meter

Amsterdam - Wat drijft mensen om gelijk in actie te komen als er kinderen in het spel zijn? Die vraag komt naar voren na de gebeurtenissen in Assen, waar een 32-jarige man overleed na een gerucht over een zedendelict. Vijf mannen werden eerst aangehouden voor betrokkenheid bij zijn dood, maar zijn inmiddels vrij nu, volgens de politie, blijkt dat ze de man niet hebben mishandeld. Voor zover bekend hielden vier mannen en de vader van een betrokken 4-jarig meisje de door hen verdachte man wel stevig in bedwang.