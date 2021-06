Twee Siberische tijgers naar Friese dierentuin

„Het is een prachtig dier dat in de natuur heel erg bedreigd is: er leven er nog maar een paar honderd”, licht manager Jeroen Loomeijer toe. Hij weet nog niet welke twee tijgers precies in Friesland gaan wonen. De coördinator van het Europese fokprogamma van de amoertijger bepaalt dat later dit jaar.

Wel is duidelijk hoe het nieuwe thuis van de dieren eruit zal zien. De twee nemen hun intrek in het oostelijke deel van het park. Het nieuwe gebied staat in het teken van het stroomgebied van de Amoer, één van de grootste rivieren ter wereld die stroomt in het meest zuidelijke deel van Siberië, op de grens van Rusland en China.