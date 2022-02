Premium Het beste van De Telegraaf

Nederlandse wapenleverantie Ambassadeur Oekraïne positief verrast: ’Natúúrlijk willen we meer wapens’

Elif Isitman en Peter Winterman

Maksym Kononenko Ⓒ Foto Serge Ligtenberg

Den Haag - Terwijl de spanningen tussen zijn land en Rusland tot een kookpunt komen, maakt Maksym Kononenko (41) zijn entree in Den Haag. Sinds een week is hij ambassadeur van Oekraïne in Nederland. Hij is gecharmeerd van de recente sancties tegen Rusland en het kabinetsbesluit om wapens naar Oekraïne te sturen. Maar hij vreest ook dat het niet genoeg is: „We mogen niet zwichten voor de geopolitieke chantage van Rusland.”