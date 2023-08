Pakistaanse oud-premier Khan veroordeeld tot drie jaar cel

De voormalige cricketster wordt verweten dat hij zichzelf zou hebben verrijkt tijdens zijn premierschap. Er zouden cadeaus zijn doorverkocht die tijdens buitenlandse reizen waren ontvangen en volgens de autoriteiten eigendom waren van de staat. Het ging volgens overheidsfunctionarissen onder meer om horloges die cadeau waren gedaan door een koninklijke familie.

Populair

De veroordeling betekent volgens de Pakistaanse regering dat de populaire Khan niet kan meedoen aan de komende verkiezingen. Die zijn naar verwachting in november. De politicus moest vorig jaar vroegtijdig opstappen als premier vanwege een motie van wantrouwen. Hij zegt zelf dat het machtige Pakistaanse leger hem tegenwerkt.

De strijdkrachten hebben in kernmacht Pakistan al decennia grote politieke invloed. Khan kreeg volgens waarnemers in 2018 steun van het leger in aanloop naar zijn verkiezing als premier, maar zou later in conflict zijn geraakt met de legertop. Hij hoopt op een politieke comeback en heeft tijdens zijn campagne openlijk kritiek geuit op de strijdkrachten.

Politiek gemotiveerd

De 70-jarige Khan is verwikkeld in meerdere strafzaken die hij politiek gemotiveerd noemt. Hij zegt al langer dat de autoriteiten hem achter de tralies proberen te krijgen om te voorkomen dat hij dit jaar kan meedoen aan de verkiezingen. De advocaten van de oud-premier hebben aangekondigd dat ze direct in beroep gaan tegen zijn veroordeling.

Aanhangers van Khan gingen eerder dit jaar massaal de straat op toen Khan korte tijd vastzat. Dat leidde tot gewelddadige confrontaties tussen betogers en veiligheidstroepen. Dit keer verscheen na de arrestatie van Khan een tekst- en videoboodschap van de oud-premier op berichtendienst X. Hij vroeg aanhangers om „niet stilletjes thuis te blijven” en vreedzaam te demonstreren voor hun democratische rechten.

„Ik verwacht te worden aangehouden. Daarom is dit bericht voor mijn arrestatie opgenomen”, legt Khan uit. Hij roept zijn medestanders op „vreedzaam, standvastig en sterk” te blijven.