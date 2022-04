Opnieuw rellen in Zweden na bijeenkomst rechts-extremist Paludan

De politie heeft niet bevestigd dat ze drie mensen heeft neergeschoten, wel verklaart ze op haar eigen website dat een man mogelijk in het been is geraakt door een afgeketste kogel na een waarschuwingsschot. Ongeveer 150 mensen waren betrokken bij de rellen in Norrköping, op ongeveer 160 kilometer ten zuidwesten van hoofdstad Stockholm. De politie arresteerde vier relschoppers.

Het is in Zweden nu vier dagen op rij tot ongeregeldheden gekomen. Steeds was de aanleiding een door de Deense rechts-extremist Rasmus Paludan georganiseerde bijeenkomst waarbij een koran zou worden verbrand. Eerder leidde dat tot verzet en rellen in Malmö, Örebro, Linköping en Landskrona, waarbij vooral materiële schade werd veroorzaakt. Ook raakten enkele politieagenten gewond.

Koranverbranding

Tot dusver is het alleen donderdag in Malmö daadwerkelijk tot een koranverbranding gekomen. In die stad brak ook afgelopen nacht geweld uit toen bekend werd dat de extremistische groep van Paludan er een nieuwe verbranding wilde doen. Voertuigen werden in brand gestoken en sommige demonstranten gooiden stenen naar de politie. Tot een koranverbranding kwam het niet.