Wilde speculatie rond ’Greta’ uit 1898

Het beeld is te vinden in de bibliotheek van de University of Washington. Op een foto zijn drie kinderen te zien die aan het werk zijn in een goudmijn. Dat gebeurde in de jaren van de ’Goldrush van Klondike’, toen duizenden goudzoekers naar die regio in Canada trokken.

Het meisje op de voorgrond heeft echter alle gelaatstrekken van de Zweedse 16-jarige klimaatactiviste Greta Thunberg. Dezelfde, tikkeltje verongelijkte blik. Subtiele wenkbrauwen. En zelfs de vlechtjes lijken sprekend.

„Ze is een tijdreiziger uit de toekomst die op aarde is gekomen om ons te redden”, klinkt het op sociale media.

Oordeel zelf. Ⓒ University of Washington

Die theorie lokt discussie uit. De foto van de universiteit komt tenslotte uit het verleden, niet uit de toekomst, waar Greta vandaan zou komen. Is de complottheorie alweer verworpen? Niet voor iedereen. „Ze is een tijdreiziger, dus ze kan in elke periode komen”, reageert iemand.

Sommige Twitteraars suggereren dat de zin ’You stole my childhood’, uitgesproken in een beroemde speech bij de VN, over Greta’s kindertijd in Canada gaat – in haar eerdere leven, dus. Bij de foto uit 1898 heeft de universiteit verduidelijkt dat er kinderarbeid in het spel is. Hoe dan ook, beide dames hadden geen onbezorgde jeugd.

Tot slot wordt ook gesuggereerd dat de foto een vervalsing is. De huid van de ’Greta’ op de oude foto is opvallend helder, de lichtinval zou specifiek zijn en de vlechtjes zijn erg gedetailleerd. Ongetwijfeld een gevalletje Photoshop, aldus overtuigde Twitteraars.