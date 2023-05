Hooggerechtshof gelast vrijlating Pakistaanse oud-premier Khan

De 70-jarige Khan werd dinsdag aangehouden op verdenking van corruptie. Woensdag werd zijn hechtenis nog met acht dagen verlengd. De vorig jaar afgezette premier, die ondanks meerdere beschuldigingen van corruptie nog altijd populair is, heeft zijn aanhangers donderdag opgeroepen te stoppen met de gewelddadige protesten.

Hij brengt volgens zijn advocaat nog een nacht door in het politiepension waar hij al verbleef, maar mag wel een beperkt aantal vrienden en familie ontmoeten. Hij staat daar onder de hoede van het hof, waar hij vrijdag weer moet verschijnen. Wanneer hij naar huis mag is niet duidelijk. De voormalige premier wordt onder meer beschuldigd van het illegaal verwerven van land om een universiteit te bouwen en is ook aangeklaagd voor de illegale verkoop van geschenken van buitenlandse leiders.

Na zijn arrestatie vonden in meerdere steden in Pakistan onlusten plaats waarbij tien doden en vele gewonden vielen. Er werden bijna 2000 arrestaties verricht, onder wie leidende figuren van Khans partij. Het leger is op een aantal plekken ingezet om de rust te herstellen. Een rechter van het hooggerechtshof vroeg Khan de gewelddadige rellen te veroordelen.

De oud-premier zei dat hij geen idee had wat er na zijn arrestatie in het land is gebeurd. Na zijn aanhouding zou hij met stokken zijn geslagen. Khan vertelde de rechters dat hij was ontvoerd en ,,behandeld als een terrorist.” Khan werd in 2018 premier van Pakistan, maar moest ruim een jaar geleden vertrekken na een motie van wantrouwen. Hij pleit sindsdien voor vervroegde verkiezingen en organiseert ook protesten.