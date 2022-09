Joodse kinderen bevrijd bij extremistische sekte in Mexicaanse jungle

Agenten vielen vrijdagochtend binnen op het complex van de Lev Tahor-sekte in de jungle ten noorden van Tapachula, in het uiterste zuiden van Mexico nabij de grens met Guatemala, meldt de BBC. De kinderen werden daar meteen gescheiden van de volwassenen, uit vrees dat ze anders gedood zouden worden om hen uit handen van de boze buitenwereld te houden.

De kinderen worden nu overgebracht naar familieleden in Israël. De politie was de religieuze groep van zo’n 50 mensen – na een eerdere vlucht uit Guatemala – al langer op het spoor, na een andere ontvoeringszaak. De sekte verbleef door de jaren heen ook in de Verenigde Staten, Canada en naar verluidt ook in Roemenië en Bosnië de laatste jaren. In Guatemala leefden ze in een afgelegen stuk bos, in plastic tenten. Ex-leden vertellen onder meer op sociale media door ouderen geslagen en mishandeld te zijn.

Lev Tahor – Hebreeuws voor ’Puur hart’ – werd in 1988 opgericht in Israël, waar ze werden verbannen. De groep staat bekend om de extreme regels die ze haar leden oplegt. Zo is het leiderschap voorstander van kindhuwelijken - enkel tussen andere leden en in sommige gevallen eigen familieleden, zijn er strenge lijfstraffen voor kleine overtredingen, en moeten meisjes vanaf 3 jaar oud zich volledig bedekken. Het leverde de groep de bijnaam ’de joodse taliban’ op. Wie eruit wil stappen, zou het moeilijk worden gemaakt.

Volgens het Israëlische gerecht gaat het om een gevaarlijke sekte. Er werd ook een documentaire over de groep gemaakt.