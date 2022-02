Premium Het beste van De Telegraaf

Familie Proos kan niet wachten op oude normaal: ’Het eerste wat in de prullenbak verdwijnt, is dat mondkapje’

Door Chris Ververs

De familie Proos uit Barendrecht verheugt zich op de ouderwetse gezelligheid van verjaardagsfeestjes, kerkdiensten en familiebezoek nu het einde van de pandemie in zicht lijkt. Ⓒ Matty van Wijnbergen

Barendrecht - Ook voor gezinnen was het tijdens de pandemie afzien geblazen. Zie maar eens thuis te werken, de kinderen bezig te houden én de lieve vrede te bewaren. Familie Proos uit Barendrecht kan niet wachten op het oude normaal. „Het eerste wat in de prullenbak verdwijnt, is dat mondkapje.”