Harkema rouwt om dood Laura (20) op dorpsfeest

Een traumahelikopter (archiefbeeld). Ⓒ Michel van Bergen

Harkema - Update 14.11 uur - Op het dorpsfeest in de Friese plaats Harkema is woensdagavond een 20-jarige vrouw genaamd Laura overleden. Dat laat de organisatie weten. Na intensief overleg met haar familie is besloten de activiteiten niet af te blazen.