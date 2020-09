Jongen (13) moet 10 jaar cel in voor beledigen ’Allah’

Tienerjongen Omar Farouq is met dat oordeel bizar genoeg beter af dan een 22-jarige zanger die zich godslasterlijk in zijn liedjes zou hebben uitgelaten. Een islamitische shariarechtbank in Nigeria veroordeelde de muzikant tot de galg. Daarop ontstond internationaal veel verontwaardiging. Nu ook een 13-jarige jongen is veroordeeld, voeren mensenrechtenorganisaties volop actie om hem vrij te krijgen.

Een advocaat, die zanger Yahaya Aminu vertegenwoordigt, hoorde over de vergelijkbare zaak en besloot ook de 13-jarige tiener bij te staan. „We ontdekten dat niemand het over Omar had, dus moesten we snel handelen om voor hem in beroep te gaan”, zegt hij tegen CNN. Volgens hem wordt godslastering niet erkend door de Nigeriaanse wet, maar hebben shariarechtbanken in islamitische delen van het Afrikaanse land vrij spel. „Dit is in strijd met de grondwet van Nigeria.” Er bestaat een kans dat een seculiere rechtbank of het hooggerechtshof in Nigeria de straf terugdraaien.

Familie gevlucht

De moeder van Omar is naar een andere plaats gevlucht. Een groep woedende moslimmannen zou het op haar huis hebben voorzien. „Iedereen is bang hier om te praten en leeft in angst voor represailles”, aldus de advocaat.

„De veroordeling van dit kind tot tien jaar gevangenisstraf is verkeerd”, meldt een zegsman van kinderrechtenorganisatie Unicef tegen de NOS. „Het ontkent alle fundamentele onderliggende principes van kinderrechten die Nigeria heeft ondertekend.”