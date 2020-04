Grapperhaus blij met extra geld voor misdaadbestrijding

Na de moord op advocaat Derk Wiersum was het voor Grapperhaus alles hens aan dek om de strijd aan te gaan met de georganiseerde misdaad. Daar is veel extra geld voor nodig en dat dreigte in het water te vallen nu er extra potjes nodig zijn om de coronacrisis te bezweren. Toch komt er structureel 150 miljoen euro bij, terwijl er incidenteel al 110 miljoen werd uitgetrokken. „Ik vind dat we daar in deze omstandigheden goed uit zijn gekomen”, zegt de CDA-bewindsman. „Ik geef toe: we hebben niet alles gekregen. Wel het geld dat ik dringend nodig heb voor bewaken en beveiligen, zodat ik ook de politie lokaal versterking kan bieden.”

Drugscriminelen

Juist dat geld is nodig om indiend noodzakelijk advocaten, rechters en officieren van justitie en beschermen tegen meedogenloze drugscriminelen. De moord op Wiersum maakte pijnlijk duidelijk dat het daar aan schort. Met het extra geld kan bovendien een ’multidisciplinair interventieteam’ worden opgetuigd om de georganiseerde criminaliteit harder aan te pakken. In dat team zitten onder meer gespecialiseerde vertegenwoordigers van de politie en de douane.

Grapperhaus had op meer ingezet, maar snapt dat er nu ook andere prioriteiten zijn. „We hebben niet alles gekregen, bepaalde versterkingen zijn niet toegekend. Ik ben aanvankelijk wat steviger gaan inzetten, op 250 miljoen euro per jaar.” De bewindsman is vooral opgelucht dat broodnodige bewaking goed geregeld kan worden. „Al is het akelig dat het ook nodig is.”

Asiel

Ook voor asiel komt meer geld. Er wordt 143 miljoen euro toegevoegd aan de begroting in 2020 en dat bedrag loopt in de jaren daarna af naar ruim 20 miljoen in 2025. Dat geld is nodig omdat de asielinstroom hoger is dan verwacht en door de oplopende verblijfsduur in de asielopvang. De geraamde kosten van de dwangsommen bij de IND worden binnen de begroting van Justitie en Veiligheid opgevangen. Die lopen dit jaar naar schatting op tot 70 miljoen euro.