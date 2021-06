School stelt toetsweek uit wegens golf besmette leerlingen na feestvakantie

Om verdere besmetting te voorkomen, is tot uitstel van de toetsweek besloten, aldus rector Nan Botting. Ze heeft gehoord dat er leerlingen deze beslissing woensdagavond gevierd hebben, maar geeft daar verder geen commentaar op.

Een aantal scholieren had op eigen houtje een vakantie ondernomen naar Mallorca en Portugal. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) stelde eerder deze week dat met name jongeren die op vakantie zijn geweest in Spanje of Portugal er verstandig aan doen zich daarna te laten testen op het coronavirus. Het instituut ziet het aantal besmettingen na vakanties in de twee landen toenemen. Daarom roept het iedereen tussen de 17 en 24 jaar die in Spanje of Portugal is geweest op om na thuiskomst een test te doen bij de GGD.

Botting zegt dat de GGD haar school ook wees op de aanwezigheid van veel Engelse jongeren op Mallora en Portugal, die mogelijk de extra besmettelijke Delta-variant met zich meebrengen.