Slapen op bedje van stro in de paardenstal

Wie altijd al heeft willen slapen in een paardenstal kan terecht in een stal van Arnold. ’Back to basic’, zo staat te lezen in de beschrijving op de pagina van AirBnB. En basic, dat is het: behalve een toilet en douche zijn er wollen dekens. Handdoeken moet de bezoeker zelf meebrengen. Qua activiteiten is er een breed aanbod: kan men genieten natuurlijk genieten van de frisse lucht, een fietstochtje maken en de dieren die rondlopen op de boerderij een aai geven. Zin in meer spanning? Dan kunt u kanovaren, het zwembad bezoeken, een potje tennis spelen of een dagje Linnaeushof plannen.

Hoewel het voor de één wellicht iets te simplistisch is, is het voor veel bezoekers een idyllische plek. De recensies zijn lovend: ’Unieke plek om te slapen’ schrijft Salvador uit Texas. Vanessa uit Mexico schrijft: ’Het bed was erg comfortabel en alles was erg schoon’.

Slapen op deze bedjes van stro kost in de maand juli per nacht zo’n 60 euro. Gaat u in december? Dan kunt u rekenen op een prijs van ongeveer 40 euro.