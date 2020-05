Gedumpte vrouw stuurt 1000 kg uien naar ex ’om hem te laten huilen’

Daarom bestelde de vrouw een vrachtwagenlading aan uien. Die werden op de stoep afgeleverd.

Om niets aan het toeval over te laten had de vrouw ook instructies voor de bezorgchauffeurs besteld. Die moesten de uien pellen, en weggaan zonder aan te bellen, zo schrijven internationale nieuwsmedia als India Today, Daily Mail en de Britse Telegraph op basis van lokale berichtgeving.

„Ik heb drie dagen gehuild. Nu is het jouw beurt”, stond op een bijgevoegd briefje. Het ging om een ton uien.

De twee hadden bijna een jaar een relatie gehad voordat hij het uitmaakte, vertelde de vrouw tegen het lokale nieuwsmedium Shandong Net. „Het deed mij veel pijn. Maar hij wilde niet huilen.”

„Het gaat niet om geld. Maar de gevoelens tussen twee mensen zijn dierbaar. Ik kan niet de enige zijn die moet huilen”, aldus mevrouw ’Zhao’.

Enkel verliezers

De ex-vriend noemt de actie ’buitenproportioneel’. Hij wilde tegenover lokale media anoniem blijven.

Niet alleen hij, maar ook zijn buren waren gepikeerd over de actie van mevrouw Zhao. „Ik weet niet of haar ex nu moet huilen of niet, maar ik moet kokhalzen”, reageert een bewoner van hetzelfde complex. „De hele buurt is gevuld met de geur van rottende uien.”