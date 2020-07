’McCann-verdachte tot twee keer toe Portugal uitgezet om kindermisbruik’

The Daily Mail meldt dat Brückner al in 1999 werd uitgezet naar Duitsland om een gevangenisstraf van twee jaar uit te zitten vanwege seksueel misbruik van een minderjarige. In 2017 kreeg hij nog eens 15 maanden cel voor een andere misbruikzaak. Ondanks zijn strafblad, kon de Duitser in totaal 22 jaar lang onopgemerkt in de Portugese Algarve wonen. Rechercheurs die de verdwijning van de driejarige Britse McCann onderzochten, dachten dat Brückner niet bij de zaak betrokken kon zijn.

Eerste en tweede veroordeling in Duitsland

Na vier jaar op de vlucht in de Algarve, werd de veroordeelde kindermisbruiker in 1999 voor het eerst teruggestuurd naar zijn vaderland. Brückner werd twee jaar opgesloten vanwege het seksueel misbruik van een kind. In 2017 kwam het wederom zo ver: de man kon terug naar Duitsland om een 15 maanden durende gevangenisstraf uit te zitten vanwege misbruik van een minderjarige en het bezit van kinderpornografie.

Brückner werd na zijn straffen in Duitsland ook een keer in Portugal in hechtenis genomen. Hij had zichzelf onzedelijk betast in een speeltuin op 30 minuten rijden van Praia da Luz, de plaats waar Madelein McCann vermist raakte.

Ondanks de twee veroordelingen in Duitsland, werd Brückner nooit opgenomen in het Portugese register voor zedendelinquenten. Hij leefde daarom ruim 22 jaar lang ongestoord in de Algarve terwijl de rechercheurs op de zaak McCann geen benul hadden van zijn verleden.

Verdwijning McCann

Madeleine McCann verdween op 3 mei 2007 uit een appartement in het Portugese Praia da Luz. Het Britse meisje vierde er vakantie met haar familie. Haar jongere broer en zus sliepen op dezelfde locatie terwijl hun ouders in de buurt dineerden met een aantal vrienden.