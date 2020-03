Verstandelijk beperkte Jan ging tóch werken en wordt nu vermist

Jongsma woont bij woongroep Talant aan de Unia in Drachten. „Jan weet de weg niet en de kans dat hij verdwaald is, is groot”, aldus zijn begeleiders. Als hij in het water valt, kan hij zich niet goed redden.

Jongsma gebruikt geen medicijnen en is lichamelijk goed gezond. Hij draagt een pet (zwart), zwarte werkjas aan klein rood streepje erop en een blauwe spijkerbroek. Hij is vertrokken op een zwarte Cortina herenfiets, zonder versnellingen, meldt de politie.