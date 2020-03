Verstandelijk beperkte Jan weer terecht

Ⓒ Politie

Drachten - De verstandelijk beperkte Jan (47) uit Drachten is weer terecht. Hij gaat normaal altijd met een busje naar zijn dagbesteding naar Zwaagwesteinde, maar deze was gesloten vanwege het coronavirus. Jan besloot er maandag toch heen te gaan op de fiets. Hij werd aangetroffen in Musselkanaal.