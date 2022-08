OM vervolgt agente voor incident met waterkanon rellen Eindhoven: ’Niet proportioneel’

Bij de rellen in Eindhoven ging het er op de bewuste dag gewelddadig aan toe, onder meer op het 18 Septemberplein en bij het station Eindhoven Centraal. Relschoppers zochten de confrontatie met de politie, richtten vernielingen aan en plunderden winkels.

De betrokken vrouw was volgens het OM „zonder aanwijsbare reden” op het 18 Septemberplein, samen met haar vriend. Vanaf het dak van een fietsenstalling filmde ze het politieoptreden. Toen de waterwerper het plein op kwam, klom ze van het dak af. Daarna werden haar vriend en zij geraakt door een waterstraal. De vriend gooide daarop een kettingslot in de richting van de waterwerper, aldus het OM. Daarna spoot de de waterwerper de vrouw vanaf korte afstand omver. Ze klapte daarbij met haar hoofd tegen de wand van de stalling. Beelden van het incident gingen viraal op social media. De vrouw deed aangifte van poging tot doodslag.

Uit het daaropvolgende onderzoek door de Rijksrecherche is volgens het OM gebleken dat het optreden van de politie niet strookt met de geldende instructie. Een waterwerper is bedoeld om bij rellen samenscholende mensenmassa’s te verstoren, niet om op individuen te richten. De betrokken agente wilde de man tegenhouden, maar daarvoor had een andere, minder ingrijpende manier gekozen kunnen worden, oordeelt het OM.