VVD komt nog deze week met kandidaat-lijsttrekker

Vanmorgen kondigde Rutte aan dat hij niet beschikbaar is als VVD-lijsttrekker bij de aankomende Tweede Kamerverkiezingen. „Mark heeft onze partij 17 jaar met ongeëvenaarde toewijding en vastberadenheid geleid en ons land ruim 13 jaar als premier gediend. Zijn onvermoeibare inzet heeft ons land vrijer, veiliger en welvarender gemaakt”, zegt Wetzels.

„Hij heeft en verdient een unieke plek in onze parlementaire geschiedenis”, vervolgt hij. „Het is dan ook met grote dankbaarheid dat we straks afscheid zullen nemen van Mark als onze voorman. Wij zijn diep dankbaar voor zijn buitengewone bijdrage aan de VVD en aan ons land. Wij zijn blij dat Mark ook de komende tijd beschikbaar is om als demissionair premier ons land te leiden.”

Demissionair minister-president Mark Rutte kondigde maandag in de Tweede Kamer zijn vertrek uit politiek Den Haag aan. Tekst gaat verder onder de video.

Wetzels kondigt aan ’zoals gewoonlijk’ de lijsttrekkersprocedure op te zullen starten, en dat het Landelijk Bestuursoverleg ’deze week’ zal komen met een kandidaat-lijsttrekker. Er komt vermoedelijk dus geen interne verkiezing om het lijsttrekkerschap.