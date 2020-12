Rij kinderwagens voor de deur verraadt coronafeestje

Dat bevestigt Wouter Bruyns van de Antwerpse politie aan Het Nieuwsblad. Een deel van de feestgangers probeerde zich nog voor de politie te verstoppen. Dat deden ze onder meer - zij het tevergeefs - achter een douchegordijn. Anderen zouden geprobeerd hebben zich te verstoppen in kasten, maar ook die verstopplek bleek niet goed genoeg.

„Voor alle volwassen aanwezigen werd een proces-verbaal opgesteld met het oog op een onmiddellijke dagvaarding”, aldus Bruyns. Ze riskeren een fikse boete.

Volgens de Antwerpse burgemeester De Wever vinden de ’lockdownfeestjes’ in alle wijken plaats, zowel in de chique als in de volkswijken. „De boetes zullen fameus zijn”, zo waarschuwde de Antwerpse burgemeester.