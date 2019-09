Sexy foto plussize model nekt omroep Rijnmond op Facebook

Lotte van Eijk had een foto gedeeld waarop ze naakt is, maar waarop haar tepels en vagina wel bedekt zijn (zie onder).

Rotterdam - De regionale omroep Rijnmond heeft voor onbepaalde tijd geen toegang tot Facebook. Dit vanwege een volgens Facebook ’expliciete’ foto van plussize model Lotte. Ook de persoonlijke facebookpagina van hoofdredacteur Ib Haarsma is uit de lucht. „Het is bizar, we kunnen niet eens fatsoenlijk een maatschappelijke discussie voeren.”