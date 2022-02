Vredesoverleg Oekraïne-Rusland in Belarus krijgt mogelijk vervolg

Amsterdam - In het zuidoosten van Belarus zijn gesprekken tussen een Oekraïense en een Russische delegatie over het stoppen van de oorlog beëindigd, aldus Russische persbureaus. Maar er komt volgens een Oekraïense zegsman een tweede gespreksronde, nadat in de hoofdsteden Kiev en Moskou ruggespraak is gehouden.