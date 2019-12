Man aangehouden die per ongeluk op zijn kinderen schoot

De woning waarin de kinderen met het vuurwapen aan het spelen waren. Ⓒ Google Streetview

Dison - De vader die in de nacht van vrijdag op zaterdag in de Belgische plaats Dison per ongeluk op zijn eigen kinderen schoot, is zondagavond aangehouden. De slachtoffers, beiden rond de tien jaar oud, waren gewond naar het ziekenhuis gebracht.