Stemmen met plastic handschoenen aan

Alle deuren van basisschool ’De Seine-oevers’ staan open, zodat de kiezers geen enkele klink hoeven aan te raken. De inwoners van Carrières-sous-Poissy, twintig kilometer ten westen van Parijs, houden in de rij allemaal braaf een meter afstand tot elkaar. Het parcours is zo ingedeeld, dat de mensen die het gebouw in gaan, degenen die hebben gestemd niet meer kruisen. Zo is er minder risico op besmetting.

„Ik vind het belangrijk om te gaan stemmen”, zegt een man die op de stoep een paar blauwe handschoentjes probeert aan te krijgen. „Maar ik heb geen zin om een virus mee naar huis te nemen, ik heb een zoontje van zes maanden. Ik probeer dus helemaal niets aan te raken daarbinnen. Hiermee ben ik redelijk beschermd, maar helemaal safe ben je natuurlijk nooit.”

Binnen moeten de ’Carrierois’ hun paspoort laten zien en hun stemkaart. Normaal neemt het personeel van het stembureau deze documenten aan, maar vandaag moeten de kiezers zelf hun identiteitsbewijs openslaan. De voorzitter van het bureau, die alle enveloppen met stembiljet in een doorzichtige bak gooit en ’a voté’ roept (’heeft gestemd’), draagt plastic handschoentjes.

Kalathoumi Saïd heeft niet getwijfeld of ze zou gaan stemmen. „Het is goed georganiseerd hier binnen. Je hoeft bijna niets aan te raken, de pen waarmee je moet tekenen als je hebt gestemd krijg je mee naar huis.” Ze heeft wel het idee dat er minder mensen zijn dan normaal. „Ondanks al die maatregelen stond ik binnen tien minuten weer buiten. Maar de dag is nog jong, misschien trekt het nog aan.”

Uit peilingen blijkt dat bijna 30 procent van de Fransen deze zondag liever niet komt stemmen voor de gemeentelijke verkiezingen. De ondervraging dateert echter van voor de aankondigingen van premier Edouard Philippe zaterdagavond. Eerder werd al bekendgemaakt dat alle scholen, crèches en universiteiten dichtgaan vanaf maandag, vanaf dit weekend zijn ook alle restaurants, cafés en winkels gesloten – behalve die met levensmiddelen.

Om 12 uur ’s middags lag de opkomst op 18 procent, 5 procent lager dan bij de vorige verkiezingen van 2014. Het aantal mensen dat thuisblijft, verschilt sterk per regio. In het noorden is de opkomst ongeveer gelijk aan die van zes jaar geleden. In de stad waar premier Philippe kandidaat is – en ex-burgemeester – nam het aantal kiezers zelfs toe: in 2014 kwam 18 procent van de kiezers van Le Havre voor 12 uur naar de stembus, dit jaar al bijna een kwart.