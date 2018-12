’Je moet ergens vóór zijn’

Bob Crébas is na de verkoop van Marktplaats.nl (aan eBay voor maar liefst 225 miljoen euro, waarvan hij een derde kreeg) in de Noordoostpolder een speelterrein voor kinderen begonnen. Ⓒ Frans Paalman

Door verkoop van Marktplaats.nl kwam Bob Crébas in de Quote 500 terecht. Niet slecht voor een polderjongen die tot zijn 31e baanloos, dwars en activist was. Die ervaringen bundelt hij in zijn boek ’Het Land Van Goed Naar Beter’. „Met overal tegen zijn kom je er niet. Je moet ook vóór iets zijn.”