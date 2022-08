Justitieminister VS verdedigt huiszoeking bij ex-president Trump

Garland sprak zijn afschuw uit over de „niet onderbouwde” golf van kritiek op de federale recherche na de inval maandag in Trumps woning Mar-a-Lago in Palm Beach. Hij zei op dit moment nog verder niks te kunnen mededelen over de aard van het onderzoek en de huiszoeking. Hij heeft magistraten gevraagd om alle documenten die er aan ten grondslag liggen, te overhandigen.

Advocaten en aanhangers van Trump noemen de inval buiten proporties in vergelijking met andere zaken waarbij functionarissen in het Witte Huis officiële stukken wederrechtelijk meenamen of mailtjes wisten. Trump was niet thuis en raadslieden mochten niet naar het huis komen.

De huiszoeking was volgens Amerikaanse media bovendien twee maanden nadat Trumps advocaten na een dagvaarding meewerkten met rechercheurs. Die zijn toen naar het landhuis Mar-a-Lago gekomen, kregen een bergruimte te zien van Trumps ’souvenirs’ uit het Witte Huis en kregen ook stukken overhandigd die ze wilden hebben. Trump suggereerde dat de inval maandag enkel bedoeld was om valse bewijsstukken in zijn woning te plaatsen in een poging de Republikeinen te beschadigen in de aanloop naar de komende verkiezingen.

Verkiezingen voor het Congres zijn over minder dan drie maanden en Trump overweegt mee te doen aan de presidentsverkiezingen van 2024. Hij zegt dat het de zoveelste actie van de partijdige federale justitie is om hem politiek uit te schakelen. Er lopen meer dan tien zaken tegen hem.