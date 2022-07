Boris Johnson negeert exodus van ministers

Premium Columns

’Normeren’ is gedwongen betalen, verkleed in een moralistische outfit

Ondanks het parlementaire wapengekletter was de voorbije week tevredenheid te merken in de coalitie. Niet alleen bereikten VVD, D66, CDA en CU een akkoord over een ingewikkelde voorjaarsnota, de scherpe woorden van premier Mark Rutte richting een aantal Kamerleden van de oppositie waren menigeen uit...