Campinggasten graven geultjes na stortbuien: ’Het is behelpen’

Een modderbad op camping Het Meuleman. Ⓒ De Telegraaf

DE LUTTE - Na weken van zonneschijn en hoge temperaturen is het weer compleet omgeslagen. De hevige regenval van gisteravond en afgelopen nacht heeft her en der voor tamelijk wat overlast gezorgd, met ondergelopen straten en tunnels in Twente aan toe. Op de campings in deze regio, waar gasten vandaag opeens wakker worden in een ‘waterbed’, is het al niet veel beter.