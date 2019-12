Hof stelt oordeel ex-VVD’er Linschoten uit

Het OM eiste vorige maand vijf maanden celstraf, waarvan drie voorwaardelijk. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Het gerechtshof in Amsterdam heeft de beslissing in het hoger beroep van voormalig VVD-kopstuk Robin Linschoten uitgesteld. Het hof, dat woensdag een beslissing in de beroepszaak zou vellen, wil eerst meer informatie hebben over de financiële positie van Linschoten en zijn vennootschappen in de periode dat hij zou hebben gefraudeerd.