Koudste aprildag in acht jaar tijd, komende dagen blijven fris

Dergelijke aprilkou was dus een behoorlijke tijd geleden, maar van recordkou of uitzonderlijk lage temperaturen was vandaag geen sprake. Het datum-kouderecord voor de maximumtemperatuur in De Bilt blijft staan op 4,9 graden en dateert uit 1911. Koude aprildagen zoals vandaag horen bij het Nederlandse klimaat, meldt Weeronline.

Dat het nog veel kouder kan blijkt uit de maandrecords. Op 5 april 1911 bleef het kwik in De Bilt steken op 1,7 graden. Dit is de koudste aprildag ooit gemeten in De Bilt. In Maastricht (-0,5 graden) en Den Helder (-0,4 graden) was zelfs sprake van een ijsdag met maxima onder het vriespunt.

Gemiddeld zien we eens in de drie jaar sneeuw in april en het is gebruikelijk dat het zo’n vier dagen per maand tot vorst in de nachten komt in De Bilt.

Komende dagen nog steeds fris

Vannacht kan het op grote schaal tijdelijk wit worden. Ook morgen is nog kans op winterse buien. Het wordt dan zo’n twee graden minder koud dan vandaag. Vanaf donderdag is het zeer koude weer voorbij, maar met temperaturen van zo’n 8-12 graden blijft het fris voor de tijd van het jaar. Normaal is het begin april 11-14 graden. Er is een mix van wolken, zon en een enkele bui.