Wind mee voor kernenergie, ook in Den Haag

De kerncentrale van Borssele blijft langer open; de mogelijkheid van een nieuwe kerncentrale gaat nu verkend worden. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Atoomstroom is terug op de politieke agenda. Nu steeds meer ’groene’ energiebronnen weerstand oproepen, het gevecht om de schaarse ruimte in ons kleine land feller wordt en de ramp in Tsjernobyl langzaam uit de geschiedenisboeken verdwijnt, durft Den Haag weer serieus onderzoek te doen naar een nieuwe kerncentrale.