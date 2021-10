Doden in Nijmeegse woning waren bewoonsters van pand

De twee overleden vrouwen die zaterdag in een woning aan de Spieghelhof in Nijmegen zijn gevonden, waren de bewoonsters van dat pand. De politie zegt dat nog niet duidelijk is hoe de 38-jarige en de 67-jarige om het leven zijn gekomen. Een misdrijf is nog niet uitgesloten.

In een woning aan de Spieghelhof in Nijmegen werden zaterdag twee lichamen aangetroffen, die daar volgens de politie waarschijnlijk al langere tijd hebben gelegen. De politie denkt eerder aan maanden dan aan weken.

De twee lichamen werden gevonden nadat een buurtbewoner een vreemde lucht meldde. Het tweetal lag mogelijk al maanden in de woning, maar hoe lang precies is nog onduidelijk. Het onderzoek is volgens de politie ingewikkelder doordat het enige tijd duurde voordat de overledenen werden gevonden.

Omroep Gelderland meldde zondag dat de twee moeder en dochter zouden zijn. De politie kan dit niet bevestigen.