Vijftien doden bij aanval in Thailand

„Dit is duidelijk het werk van opstandelingen”, zei een legerwoordvoerder in de regio. „Dit is een van de grootste aanvallen van de recente jaren.” Er is nog geen verantwoordelijkheid voor de aanval opgeëist.

Een opstand in de zuidelijke provincies Yala, Pattani en Narathiwat, waar moslims een meerderheid hebben in het verder overwegend boeddhistische Thailand, heeft sinds 2004 aan ruim 7000 mensen het leven gekost.