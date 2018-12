Zomers dankzij orkaan Ophelia

Een enkele keer gebeurt het dat in de buurt van de Azoren een tropische orkaan tot ontwikkeling komt. Zo’n orkaan blijft meestal beperkt tot de laagste categorie, categorie 1, en tolt dan wat rond boven de Atlantische wateren om uiteindelijk weer in kracht af te nemen. Dit keer gaat het echter anders, legt meteoroloog Michiel Severin uit. Ophelia is namelijk in kracht toegenomen tot een categorie 2 orkaan met windsnelheden van iets meer dan 155 km/uur en stevent af op de Britse eilanden.

Bekijk ook: Ierland maakt zich op voor Ophelia

De huidige weersverwachting leidt tot een code rood in Ierland en misschien ook wel in delen van Engeland, Wales en Schotland. Hoewel Ophelia dan waarschijnlijk geen orkaan meer is, blijft de storm gevaarlijk met windstoten van 130 tot 150 km/uur. Ierland krijgt te maken mogelijk de zwaarste storm sinds 16 september 1961 te verwerken, toen orkaan Debbie over het eiland trok. Achttien mensen kwamen destijds om.

Aan de oostzijde van de orkaan stuwt Ophelia echter warme tropische lucht naar ons deel van Europa. Omdat we ook al profiteren van een hogedrukgebied boven Centraal-Europa, spreekt Weerplaza van een ’snelweg’ van zeer warme lucht. Zowel zondag als maandag wordt het in ons land 20 tot 25 graden.