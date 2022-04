Nieuwe verkenners in Den Haag na weerstand tegen coalitie met partij Richard de Mos

Het slepende strafrechtelijk onderzoek naar oud-wethouders Rachid Guernaoui en Richard de Mos en de voorkeur voor een alternatieve links-progressieve coalitie zorgden ervoor dat een coalitie met Hart voor Den Haag niet mogelijk is. Deze conclusie van informateurs Geerten Boogaard en Gert-Jan Oplaat lekte woensdag voortijdig uit. ,,We zijn uitgegaan van waar een wil is, is een weg, maar vonden geen wil. Dat is bijzonder jammer omdat Hart voor Den Haag bereid was om afspraken te maken om te voorkomen dat de raad in diskrediet werd gebracht”, stelde informateur Gert-Jan Oplaat.

Verbazing was er niet over deze uitkomst. ,,Dit is al in de campagnes door veel partijen naar buiten gebracht”, stelde Fatima Faïd van de Haagse Stadspartij. ,,We moeten snel door naar volgende ronde, want de stad heeft snel een nieuw bestuur nodig.”

Wel was er teleurstelling over de uitslag, onder meer bij de VVD die een voorkeur had voor een coalitie met de drie grootste partijen: Hart voor Den Haag, D66 en VVD. ,,Heel jammer”, zegt VVD’er Anne Mulder. ,,Ik ben teleurgesteld dat partijen niet moeite hebben genomen om randvoorwaarden te creëren waardoor een coalitie met Hart voor Den Haag wel mogelijk was.” De partij diende een motie in om het Openbaar Ministerie te manen tot een snelle rechtsgang inzake het corruptieonderzoek dat al ruim 2,5 jaar duurt. Deze motie werd unaniem aangenomen.