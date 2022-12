ME komt in actie in zowel Rotterdam als Amsterdam

Jongeren staken in Rotterdam vuurwerk af na de door Marokko verloren WK-wedstrijd tegen Frankrijk, blokkeerden de straat en gooiden enkele stenen naar de politie. Ook werd een omstander mishandeld. Het slachtoffer liep een gebroken neus op, meldt de politie. .

De ME riep mensen op om weg te gaan. Buurtvaders en- moeders spraken de achterblijvende groep aan, maar zonder resultaat. Daarop ging de ME te voet in linie door de straat. Er zijn geen charges uitgevoerd, meldt de politie.

Kort na de door Marokko verloren wedstrijd was de sfeer nabij het Kruisplein lang gemoedelijk. Buurtvaders en -moeders in groene hesjes hielden de boel in de gaten. Op diverse plekken in de stad werd siervuurwerk afgestoken. Wel werden twee personen aangehouden voor het afsteken van zwaar vuurwerk.

ME ook in actie in Amsterdam, rustig op Mercatorplein

Meer dan honderd personen hebben de confrontatie met de politie gezocht in de omgeving van Tussen Meer in de Amsterdamse wijk Osdorp. De ME heeft ingegrepen, er is ook een noodbevel van kracht. In de buurt werd na het WK-verlies van Marokko al veel vuurwerk afgestoken. Inmiddels is het rustig, laat een politiewoordvoerster rond 00.15 uur in de nacht van woensdag op donderdag weten.

Eerder op de avond werd al volop vuurwerk afgestoken na de verloren wedstrijd.

Op het Mercatorplein was het stil vergeleken met voorgaande wedstrijden van Marokko. Jongeren die wel op het plein zijn, worden gefouilleerd, meldt een ANP-verslaggever ter plekke. Vanwege eerdere onrust is het Mercatorplein uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied waar de politie iedereen mag fouilleren op bijvoorbeeld het bezit van vuurwerk.

Op de locatie is veel politie aanwezig. Ook zijn er meer journalisten dan fans op het plein. Vier mannen van de moskee die op straat zijn om de rust te bewaren, zeiden tegen een paar passerende jongeren: „Ze hebben verloren, lekker naar huis.”

Veel mensen op de been in de Haagse Schilderswijk

In Den Haag is het rustig gebleven in de straten na het WK-verlies van Marokko, meldt een woordvoerder van de politie. Er zijn twee personen opgepakt, onder meer wegens het afsteken van zwaar vuurwerk. Maar verder was het een stuk kalmer „dan na de afgelopen wedstrijden.”

Honderden mensen kwamen na de verloren wedstrijd bijeen in de Haagse Stortenbekerstraat (Schilderswijk). Jongeren bedankten in een toespraak op straat onder meer de politie en buurtvaders. Er waren zeker honderden mensen aanwezig om hun waardering uit te spreken voor hun ploeg, nam een ANP-verslaggever waar.

Her en der liepen groepen door de straten, maar rond 23.30 uur waren de straten zo goed als leeg.

Teleurstelling in Utrecht na verlies Marokko, politie krijgt hapjes

Ongeveer honderd man hingen na het WK-verlies van Marokko tegen Frankrijk rond op het Moskeeplein in de buurt Lombok in Utrecht, meldde een ANP-verslaggever ter plaatse. Er is wat vuurwerk afgestoken, de sfeer is bedrukt. Er gingen schalen met hapjes rond die ook aan de aanwezige agenten zijn uitgedeeld.

Volgens de verslaggever is er ongeveer evenveel politie als dat er voetbalfans zijn. Na vorige wedstrijden van Marokko ontstonden er rellen in meerdere steden. Kort na de wedstrijd was er even gedoe in Lombok, met onder andere het gooien van stenen naar de politie. Rond half 12 keerde de rust grotendeels terug.

Ook in Amersfoort was het overwegend rustig. Na de wedstrijd liep een tiental kleine groepjes rond bij de Van Randwijklaan en werd her en der wat vuurwerk afgestoken. Ook reden er auto’s rond met Marokkaanse vlaggen. Bij Rotonde de Stier, waar het bij eerdere wedstrijden onrustig werd, bleef het kalm.