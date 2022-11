Justitie verdenkt Marlon B. van moord op vermiste Silvana

Sinds zaterdag is de moeder van twee jonge dochters vermist. Zondag en maandag is er uitgebreid gezocht in de omgeving van het plattelandsdorp Hoogeloon, waar de twee tot voor kort samenwoonden. Ook dinsdag is er gezocht op meerdere locaties door de politie, geassisteerd door hondenteams en tientallen leden van de vrijwilligersorganisatie Veteranen Search Team.

Intensief verhoord

Waar dinsdag gezocht is en waarom specifiek op die plekken wil de recherche niet zeggen. Volgens de laatste informatie is Marlon B. intensief verhoord. „Meerdere factoren maken dat wij vermoeden dat de verdachte meer weet over het lot van Silvana”, schrijft het OM in een persbericht. „Omdat hij nu in beperkingen zit en om het onderzoek niet te frustreren kunnen wij hier op dit moment geen details over geven.”

De politie zegt alle tips na te trekken en op basis daarvan te zoeken. „Denk dan aan mensen die een auto hebben zien rijden of iets opvallends hebben gezien”, zegt een politiewoordvoerster, die hoopt dat meer mensen zich melden, „al lijkt het met onbelangrijke informatie, alles kan ons mogelijk verder brengen”.

Ook is al buurtonderzoek gedaan en zijn camerabeelden uitgelezen.

Bekijk ook: Politie zoekt in Brabantse bossen verder naar vermiste Silvana

Oud-judoka

Verdachte Marlon B. is een 41-jarige oud-judoka, die een sportschool heeft in het nabijgelegen Eersel. Hij is eerder met de politie in aanraking gekomen vanwege mishandeling van een eerdere partner. Silvana zou de relatie hebben verbroken en wilde elders in Hoogeloon gaan wonen.