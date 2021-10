Aruba stopt testverplichting volledig gevaccineerde Nederlanders

Passagiers uit Nederland die naar Curaçao of Bonaire reizen, moeten nog wel een PCR-coronatest afnemen, uiterlijk 48 uur voor vertrek. Dat heeft te maken met het feit dat Curaçao en Bonaire Nederland nog niet op de lijst van laagrisicolanden hebben geplaatst. Nog niet bekend is of dat op korte termijn gaat gebeuren.

Minister-president Gilmar ’Pik’ Pisas van Curaçao benadrukte vrijdag tijdens een persconferentie opnieuw het belang van vaccinatie. „Verreweg de meeste coronapatiënten in het ziekenhuis zijn niet gevaccineerd”, zo stelde Pisas. „Iedereen heeft het recht vaccinatie te weigeren. Maar dan vraag ik die mensen wel om sportief te zijn als ze als gevolg van hun keuze niet bij bepaalde evenementen worden toegelaten.’

Curaçao gebruikt vanaf maandag een Health App, waarmee mensen digitaal kunnen aantonen dat ze gevaccineerd zijn. Pisas gaf aan dat het percentage van mensen op Curaçao dat volledig is gevaccineerd nog onder de 65 ligt. Dat is volgens hem laag in vergelijking met landen in de omgeving, maar ook met landen als Nederland en de VS. Op Aruba is meer dan 70 procent van de bevolking volledig gevaccineerd. Volgens het eiland is dat de hoogste vaccinatiegraad in het Koninkrijk der Nederlanden.