‘Wapenman’ bende uit Oss vrijgelaten

Buitenland

Leider Proud Boys in VS veroordeeld tot vijf maanden cel

De leider van Proud Boys, een extreemrechtse organisatie in de Verenigde Staten, is veroordeeld tot ruim vijf maanden gevangenisstraf. Enrique Tarrio kreeg die straf opgelegd voor het in brand steken van een Black Lives Matter-spandoek in de Amerikaanse hoofdstad Washington en voor illegaal bezit va...