Voorhout uit z’n dak met PostcodeKanjer van 54,9 miljoen: ’Iedereen belt en appt, wat heb jij?’

Iwita de Jong (midden) en dochters Mandy en Nicky wachten in spanning af tot de letters bekend worden gemaakt. „Ik hoop natuurlijk dat de hoofdprijs bij ons valt, maar ik gun het andere mensen misschien nog wel meer.” Ⓒ Hielco Kuipers

VOORHOUT - Inwoners van Voorhout zijn woensdagmiddag door het dolle heen. Daar is namelijk de PostcodeKanjer van 54,9 miljoen euro gevallen. Anders dan andere jaren bleef de Kanjertruck dit jaar thuis en kregen de gelukkige winnaars het goede nieuws te horen via een brief.