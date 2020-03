Eerste coronabesmetting in Syrië: vrees voor catastrofe

Het land heeft zondag het openbaar vervoer stilgelegd. Eerder zijn parken, restaurants en scholen gesloten.

Medewerkers van de Verenigde Naties (VN) en humanitaire hulpverleners vrezen dat een virus-uitbraak in het land, dat al vele jaren het strijdtoneel is van een bloedige burgeroorlog, catastrofale gevolgen kan hebben. Negen jaar oorlog hebben ervoor gezorgd dat de gezondheidszorg in het land slecht is. Ook zijn veel huizen verwoest en is de infrastructuur beschadigd.

De VN noemden de oorlog in Syrië in 2017 „de ergste ramp sinds de Tweede Wereldoorlog die is veroorzaakt door de mens.”