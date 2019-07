Australische kinderen maken joyride van 900 km

De kinderen vertrokken vanaf hun woonplaats Gracemere in de staat Queensland en werden uiteindelijk in Grafton in New South Wales door de politie achterhaald. Ondertussen stopten de jonge avonturiers nog bij een benzinepomp in Banana om zonder te betalen te tanken.

„Ze kwamen normaal aanrijden”, vertelde de pomphouder tegen Australische media, die zag dat de jongen nadat de auto vol was gegooid gewoon weer instapte en wegreed. „Hij is heel klein. Hij kwam amper boven het raam uit.”

Toen de kinderen in Grafton door de politie werden benaderd, sloten ze zichzelf op in de auto. Uiteindelijk moest een agent nog een wapenstok gebruiken om hen eruit te krijgen.

De kinderen waren geen familie van elkaar, liet de politie weten. Een van hen zou een briefje hebben achtergelaten voor zijn ouders waarin hij zei dat hij vertrekt.