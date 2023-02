Premium Het beste van De Telegraaf

’Mensen houden van foie gras hè’ Weggevlogen of in pan beland? Tamme ganzen uit Hilversumse vijver zijn ineens verdwenen

Door Susanne van Velzen

Van de grote groep ganzen bij de Lorentzvijver zijn er nog maar zeven over. Ⓒ STUDIO KASTERMANS/ALEXANDER MARKS

Hilversum - Verplaatst, weggevlogen of in de pan beland? Waar zijn de witte ganzen van de Lorentzvijver in Hilversum gebleven? Van de zestien vogels zijn er nog zeven over. Buurtbewoonster Michelle Verhoog maakt zich grote zorgen. Ze vreest dat iemand ze opgegeten heeft.