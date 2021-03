Voortvluchtige cocaïnemaffioos opgespoord via kookfilmpjes

De man liet zijn gezicht niet zien in de filmpjes, maar de tatoeages op zijn lichaam maakten duidelijk wie hij was, meldt de Italiaanse politie maandag.

Biart was sinds 2014 op de vlucht. Italiaanse aanklagers lieten toen een opsporingsbevel uitgaan omdat hij in Nederland cocaïne zou hebben verhandeld voor een clan van de ’Ndrangheta’, een maffiagroep in het Zuid-Italiaanse Calabrië. Hij leefde volgens de politie tot zijn arrestatie een rustig leventje in Boca Chica in de Dominicaanse Republiek. De Italiaanse expatgemeenschap aldaar zou hem als „buitenlander” hebben beschouwd.