Proces Nederlandse verdachte horrormoord in Slowakije uitgesteld: ’Ernstige besmettelijke ziekte’

BRATISLAVA - Het langverwachte proces in Slowakije tegen Nederlander Gerrit-Jan K., die ervan wordt verdacht zijn vriendin in 2014 in brand te hebben gestoken waarna ze op gruwelijke wijze overleed, is opnieuw uitgesteld. De Urker ligt, zo meldde de gevangenisdokter woensdag, in een penitentiair ziekenhuis omdat hij waarschijnlijk een ’ernstige besmettelijke ziekte’ heeft.