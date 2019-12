Kinderen gaan autodief te lijf met iPad

De 9-jarige zoon sloeg de autodief op zijn hoofd met zijn iPad, terwijl zijn 16-jarige zus zijn keel dichtkneep. Intussen belde ze het alarmnummer. „Dat telefoontje was nog geen dertig seconden bezig, toen hij uit de auto sprong”, zei het meisje later tegen de zender WGN. Een 4-jarig zusje zat eveneens in de auto. De kinderen bleven ongedeerd.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik