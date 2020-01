Ⓒ ANP

AMSTERDAM - „Gewetenloos.” Zo noemde de rechtbank Gelderland in juni vorig jaar Omar L. en de andere leden van een liquidatiebende die zonder scrupules beschikten over leven en dood van anderen. Begin twintiger Omar L. kreeg een levenslange gevangenisstraf, omdat hij volgens de rechtbank de leider was. Hij gaf de opdracht voor moord op vijf mensen, waarvan er twee ook daadwerkelijk overleden.