Rellen Rotterdam: 72 aanhoudingen en twee agenten gewond

Kopieer naar clipboard

De politie heeft tientallen mensen opgepakt in Rotterdam na de verloren wedstrijd van Feyenoord tegen AS Roma. Ⓒ ANP

ROTTERDAM - De politie heeft woensdagavond 72 mensen opgepakt in Rotterdam na de verloren wedstrijd van Feyenoord tegen AS Roma. Op meerdere plekken in de stad was het onrustig. De ME voerde charges uit en op de Coolsingel en het Hofplein werden waterkanonnen ingezet om de straten leeg te krijgen. Relschoppers gooiden met vuurwerk en fakkels en agenten werden bekogeld met stenen, glazen en flessen. Twee agenten raakten lichtgewond toen ze getroffen werden door een glas en een steen.