72 aanhoudingen en twee agenten gewond Rotterdam likt wonden na voetbalrellen

De politie heeft tientallen mensen opgepakt in Rotterdam na de verloren wedstrijd van Feyenoord tegen AS Roma. Ⓒ ANP

ROTTERDAM - Na een nacht met hevige rellen is de rust teruggekeerd in Rotterdam. De politie heeft woensdagavond na de verloren wedstrijd van Feyenoord tegen AS Roma in Rotterdam 72 mensen opgepakt . Op meerdere plekken in de stad was het onrustig.